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Екатерина Климова оценила выступление российских фигуристок-одиночниц на этапе Гран-при в Москве

Российская актриса Екатерина Климова высоко оценила выступление российских фигуристок-одиночниц на этапе Гран-при в Москве. Артистка опубликовала кадры с программы в Stories на своей странице в Instagram.

Сразу две российские фигуристки завоевали медали на этапе Гран-при, который прошел на арене “Мегаспорт”. Подопечная Этери Тутберидзе Александра Трусова набрала 234,47 балла в результате двух прокатов, а ее соотечественница Евгения Медведева в своей произвольной программе получила серебро. Бронзовая медаль ушла американке Мэрайе Белл. Третья россиянка Станислава Константинова попала в таблицу, заняв 11 место. Екатерина Климова осталась в восторге от выступления фигуристок, показав часть программы Евгении Медведевой в своем Instagram. Актриса подписала кадр лаконично: “Браво!”.
Екатерина Климова оценила выступление российских фигуристок-одиночниц на этапе Гран-при в Москве

Как известно, еще одна подопечная Этери Тутберидзе Анастасия Щербакова уже обеспечила себе место в финале Гран-при.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:31

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