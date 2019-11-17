Екатерина Климова оценила выступление российских фигуристок-одиночниц на этапе Гран-при в Москве





Сразу две российские фигуристки завоевали медали на этапе Гран-при, который прошел на арене “Мегаспорт”. Подопечная Этери Тутберидзе Александра Трусова набрала 234,47 балла в результате двух прокатов, а ее соотечественница Евгения Медведева в своей произвольной программе получила серебро. Бронзовая медаль ушла американке Мэрайе Белл. Третья россиянка Станислава Константинова попала в таблицу, заняв 11 место. Екатерина Климова осталась в восторге от выступления фигуристок, показав часть программы Евгении Медведевой в своем Instagram. Актриса подписала кадр лаконично: “Браво!”.Как известно, еще одна подопечная Этери Тутберидзе Анастасия Щербакова уже обеспечила себе место в финале Гран-при.