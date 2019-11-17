Психологи назвали способы побороть прокрастинацию





Дедлайны и другие сложные задачи по работе могут выбить из колеи даже самых уверенных трудоголиков. Психологическое нежелание доводить дело до конца может негативно сказаться не только на карьерном росте, но и ментальном здоровье, говорят врачи. Эксперты утверждают, что есть несколько причин, почему люди теряют мотивацию и "убивают" время ненужными вещами. Если человек поймет подспорье проблемы, он сможет найти и способ борьбы с ней. Американский психотерапевт Марти Немко говорит, что большинством ленивых личностей руководит страх ошибок. Боязнь выполнения работы, которая ранее не совершалась, может ввести многих в "подвешенное" состояние.Откладывание на потом никак не решит задание, но добавит побольше сложностей. Поэтому стоит воспринимать ситуацию как азартный вызов, в которой шансы победы могут уравняться. Мотивацией к этому может стать желание доказать людям свои способности, в которых они сомневались. Полезным может оказаться и поиск информации или решение простой проблемы за пару минут, что подтолкнет бессознательное к началу процесса. Наконец, рекомендуется игнорировать все отвлекающие факторы для повышения концентрации, чему поможет ограничение посещения соцсетей и развлекательных платформ.