Девятилетняя барабанщица из Великобритании покорила Сеть кавером хита Nirvana





В описании к видео его автор подчеркнула, что Nirvana является одним из ее любимых коллективов. Она призналась, что может целыми днями играть песни этой группы. Несмотря на юный возраст, британка показала профессионализм собственной игры на барабанах, получив признание публики. Запись кавер-версии песни “In Bloom” всего за несколько дней после публикации набрала около 320 тысяч просмотров.Также Нанди Бушелл умеет петь и играть на гитаре, а во всех начинаниях ее поддерживают родители. В соцсетях талантливая британка часто делится фотографиями и видео, а также показывает каверы на известные песни. В том числе она играет вместе со своим братом, которому всего 6 лет, но он уже освоил электрогитару.