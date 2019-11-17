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Блокировщики рекламы для Android стали рекламными вирусами

Специалисты по кибербезопасности рассказали о новом виде вредоносных программ, появившихся на устройствах Android. Злоумышленники стали использовать блокировщики рекламы в качестве рекламных вирусов.
Блокировщики рекламы для Android стали рекламными вирусами

Многие пользователи сейчас используют приложения вида Ads Blocker. Их главной целью является защита от постоянной рекламы, появляющейся в программах и на сайтах. Теперь же подобные приложения стали использоваться самими злоумышленниками, желающими заработать на пользователях.

Специалисты по кибербезопасности сообщили о том, как блокировщики рекламы в последнее время сами стали рекламными вирусами. В первую очередь это касается приложений, скачанных на неофициальных ресурсах. В их названии обычно фигурируют слова «Ads Blocker», однако это не всегда так.

Установив такое приложение на свой Android, пользователь получит серьезную проблему. Такая программа сразу попросит у человека разрешение на показ своих окон поверх всех остальных, отображение виджета и установление специального VPN-соединения с сервером. Если пользователь согласится на все эти условия – вредоносное ПО начнет работать. Сначала пропадет иконка приложения, а затем устройство начнет отображать рекламные сообщения. Остановить этот вирус крайне сложно, ведь программа перестает отображаться даже в специальных утилитах. Самый простой способ избавиться от нее – сброс до заводских настроек.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:12

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