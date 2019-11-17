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Ученые разрабатывают пластырь для определения меланомы

Шведские ученые разрабатывают новый способ для определения меланомы. Он представляет собой пластырь, ищущий крошечные элементы на коже, вызванные раком, это позволит отказаться от диагностирования посредством биопсии.
Ученые разрабатывают пластырь для определения меланомы

Сейчас именно этот способ используется для выявления меланомы, однако он имеет целый ряд недостатков. методика требует достаточного времени на анализ полученных образцов, а также является опасным. Во время срезания части кожи может произойти кровотечение и даже заражение крови. Именно поэтому ученые из университета Мальме решили найти более простой способ выявления этого вида рака.

Специалисты предположили, что меланома оставляет на коже человека следы, поэтому они решили создать пластырь, способный обнаруживать эти соединения и элементы. Ему потребуется всего несколько минут чтобы определить, есть ли у человека рак кожи или нет. В настоящий момент ученые вместе со специалистами из фармацевтической компании работают над этим проектом, однако он пока не завершен.

При этом было отмечено, что пластырь для определения меланомы должен поступить в продажу уже в скором времени. Он будет иметь небольшой размер, а на диагностику рака ему потребуется всего несколько минут. Полученные таким образом результаты должны считаться предварительными, поэтому после этого собранные вещества отправят на полноценное исследование в лабораторию.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:04

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