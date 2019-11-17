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Пелагея рассказала о воспитании двухлетней дочери Таисии

Российская певица Пелагея рассказала о воспитании двухлетней дочери от супруга Ивана Телегина. Оказалось, что хоккеист заботится о ребенке, когда его звездная жена находится на гастролях.
Пелагея рассказала о воспитании двухлетней дочери Таисии

Пелагея переживает из-за того, что не может уделять должного внимания семье, поскольку плотный гастрольный график мешает ей находится рядом с семьей. Однако в такие периоды она полагается на своего мужа, который берет всю заботу о двухлетней Таисии на себя. Сразу после рождения ребенка певица скрывала личную жизнь от публики, но в последнее время все чаще говорит о семье, например, она рассказала о первых мечтах своей дочери. Оказалось, что Таисия хочет в будущем выйти на большую сцену, беря пример с матери. Иван Телегин не против того, чтобы его дочь росла всесторонне развитым ребенком. Уже в таком возрасте ребенок звезды декламирует стихи, когда “носится” по дому.

В январе дочери Пелагеи исполнится три года, но уже сейчас артистка старается приучить дочь к балету.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:07

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