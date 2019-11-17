Жена Стаса Михайлова показала совместное фото со старшей дочерью Евой Канчельскис

Новые фото Инны Михайловой со старшей дочерью были сделаны в Лондоне. На снимках они продемонстрировали невероятное сходство во внешности, которое заметила публика. Многие назвали Еву Канчельскис “клоном” матери. Жена Стаса Михайлова показала отдельные кадры с дочерью в новом посте, отметив, что наследница получила ее глаза. Как известно, Ева и ее мать стали жить вместе со Стасом Михайловым, когда дочери футболиста исполнилось 6 лет. Однако артист взял в жены возлюбленную лишь в 2011 году.В браке с Михайловым бывшая возлюбленная Андрея Канчельскиса родила еще двух дочерей. Сейчас старшая дочь Инны Михайловой большую часть времени проводит в Великобритании, поскольку учится в Королевском колледже.