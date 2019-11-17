Стала известна новая функция телевизоров Xiaomi Mi TV 5
Компания Xiaomi продолжает расширять возможности своих телевизоров Xiaomi Mi TV 5. Стала известна новая функций этой техники – распознавание человека по голосу, позволяющее получить дополнительные возможности взаимодействия.
В настоящий момент эта опция проходит финальное тестирование, но уже в ближайшее время она будет доступна покупателям телевизоров Xiaomi Mi TV 5. В настоящий момент жители Китая могут приобрести 55- и 65-дюймовые модели, а в скором времени им будут доступны новые варианты. О наличии опции распознавания человека по голосу сообщили представители Xiaomi.
Было заявлено, что новая функция телевизоров Xiaomi Mi TV 5 позволит людям регистрировать свои голосовые отпечатки, а также устанавливать специальные команды. Таким образом устройство сможет запомнить голоса всех членов семьи. Впоследствии каждый из них сможет быстро проводить настройку системы или искать разнообразный контент, используя свой уникальный профиль, основанный на голосовом отпечатке.
До конца декабря Xiaomi выпустит в Китае 75-дюймовую версию Xiaomi Mi TV 5, а также несколько моделей Xiaomi Mi TV 5 Pro, однако подробностей относительно их характеристик пока нет. В настоящий момент покупателям доступны 55- и 65-дюймовые версии этой серии телевизоров, за них придется заплатить 27,4 и 36,4 тысячи рублей соответственно. В скором времени бренд начнет поставки на рынки других стран.
В настоящий момент эта опция проходит финальное тестирование, но уже в ближайшее время она будет доступна покупателям телевизоров Xiaomi Mi TV 5. В настоящий момент жители Китая могут приобрести 55- и 65-дюймовые модели, а в скором времени им будут доступны новые варианты. О наличии опции распознавания человека по голосу сообщили представители Xiaomi.
Было заявлено, что новая функция телевизоров Xiaomi Mi TV 5 позволит людям регистрировать свои голосовые отпечатки, а также устанавливать специальные команды. Таким образом устройство сможет запомнить голоса всех членов семьи. Впоследствии каждый из них сможет быстро проводить настройку системы или искать разнообразный контент, используя свой уникальный профиль, основанный на голосовом отпечатке.
До конца декабря Xiaomi выпустит в Китае 75-дюймовую версию Xiaomi Mi TV 5, а также несколько моделей Xiaomi Mi TV 5 Pro, однако подробностей относительно их характеристик пока нет. В настоящий момент покупателям доступны 55- и 65-дюймовые версии этой серии телевизоров, за них придется заплатить 27,4 и 36,4 тысячи рублей соответственно. В скором времени бренд начнет поставки на рынки других стран.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:18