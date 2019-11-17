Ученые сообщили о пользе многочасовых совещаний для организации
Шведские ученые сообщили о неожиданной пользе многочасовых совещаний. Специалисты отмечают, что они помогают организации решить имеющиеся проблемы, даже если в их ходе не было принято окончательное решение.
По словам ученых, многие люди недооценивают важность совещаний, хотя они на самом деле решают многие проблемы, возникающие в коллективе. Именно поэтому специалисты считают, что если в ходе такой встречи не было принято окончательное решение – не стоит считать ее провальной. Одной из задач, которые решают таким образом, является обсуждение текущих проблем: как профессиональных, так и личностных. Их решение положительно сказывается на последующей работе коллектива.
То же самое касается многочасовых совещаний, помогающих людям почувствовать свою значимость для организации. Если все участники встречи получили равные возможности для высказывания своего мнения – это отличный результат, считают ученые. Такой опыт поможет работникам чувствовать себя полноценной частью коллектива, что в будущем повысит их мотивацию.
Ученые уверены, что совещания можно также назвать своеобразной групповой психотерапией. Она позволяет людям выплеснуть свои эмоции, переживания и идеи, а также понять, что чувствуют другие. Именно поэтому к таким собраниям стоит относиться крайне серьезно, однако перед их проведением руководителю необходимо четко осознавать цели конкретной встречи.
По словам ученых, многие люди недооценивают важность совещаний, хотя они на самом деле решают многие проблемы, возникающие в коллективе. Именно поэтому специалисты считают, что если в ходе такой встречи не было принято окончательное решение – не стоит считать ее провальной. Одной из задач, которые решают таким образом, является обсуждение текущих проблем: как профессиональных, так и личностных. Их решение положительно сказывается на последующей работе коллектива.
То же самое касается многочасовых совещаний, помогающих людям почувствовать свою значимость для организации. Если все участники встречи получили равные возможности для высказывания своего мнения – это отличный результат, считают ученые. Такой опыт поможет работникам чувствовать себя полноценной частью коллектива, что в будущем повысит их мотивацию.
Ученые уверены, что совещания можно также назвать своеобразной групповой психотерапией. Она позволяет людям выплеснуть свои эмоции, переживания и идеи, а также понять, что чувствуют другие. Именно поэтому к таким собраниям стоит относиться крайне серьезно, однако перед их проведением руководителю необходимо четко осознавать цели конкретной встречи.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:08