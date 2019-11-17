Ученые сообщили о пользе многочасовых совещаний для организации





По словам ученых, многие люди недооценивают важность совещаний, хотя они на самом деле решают многие проблемы, возникающие в коллективе. Именно поэтому специалисты считают, что если в ходе такой встречи не было принято окончательное решение – не стоит считать ее провальной. Одной из задач, которые решают таким образом, является обсуждение текущих проблем: как профессиональных, так и личностных. Их решение положительно сказывается на последующей работе коллектива.То же самое касается многочасовых совещаний, помогающих людям почувствовать свою значимость для организации. Если все участники встречи получили равные возможности для высказывания своего мнения – это отличный результат, считают ученые. Такой опыт поможет работникам чувствовать себя полноценной частью коллектива, что в будущем повысит их мотивацию.Ученые уверены, что совещания можно также назвать своеобразной групповой психотерапией. Она позволяет людям выплеснуть свои эмоции, переживания и идеи, а также понять, что чувствуют другие. Именно поэтому к таким собраниям стоит относиться крайне серьезно, однако перед их проведением руководителю необходимо четко осознавать цели конкретной встречи.