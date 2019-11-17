Список желаний на Рождество американской девочки удивил соцсети





До Рождества осталось больше месяца, но длинный список вещей маленькой девочки из американского Лос-Анджелеса к этому праздничному дню оставил в шоке пользователей Сети. Её отец поделился на соцплатформе Twitter требовательным перечнем рождественских желаний, который включает в себя iPhone 11, новый MacBook Air, эфирное масло, кошелек Chanel и настоящего зайчика. Однако самая, по мнению пользователей, наглая запись оказалась в конце, которая состояла из просьбы о 4000 долларов США.Кроме прочего, были указаны кроссовки Puma, сандалии от Gucci, «пурфумы», Go Pro, клей и пищевой краситель., - написал её папа. С тех пор публикация стала вирусной, набрав более 15 тыс. ретвитов и почти 75 тыс. лайков, которые были подкреплены множеством комментариев. Некоторые люди отмечали её изобретательную грамматику, в то время как другие задавались вопросом, для чего ей нужна розовая клейкая лента. Хотя вряд ли все желания девочки исполнятся, отдельные юзеры теоретизировали, что таким образом она хотела узнать настоящую личность Санта-Клауса.