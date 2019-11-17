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Участник "Дома-2" Артём Сорока признался в чувствах к Клавдии Безверховой

Участник телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Артем Сорока признался, что на протяжении долгого периода времени молчал, и у него есть чувства по отношению к Клавдии Безверховой.
Участник "Дома-2" Артём Сорока признался в чувствах к Клавдии Безверховой

У Артема Сороки никак не выходит построить на телестройке отношения хоть с кем-то из свободных девушек. Молодой человек рассказал, что вся проблема в том, что ему по-настоящему и искренне нравится Клавдия Безверхова.

Артем отметил, что хотел поехать в отель с Клавой и провести время без телевизионных камер. Он подчеркнул, что на тот момент Безверхова как раз была в ссоре с Никитой Уманским, и они могли бы начать с ней отношения. Однако из этой затеи ничего не вышло, так как Уманский почувствовал, что может потерять Безверхову, ведь к ней проявляют интерес другие парни, и сразу же с ней помирился.

В итоге Артем Сорока сказал, что это хорошо, ведь он помог им скрепить их отношения. Узнав об этой ситуации, Никита Уманский перестал вести переписки с другими девушками.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:20

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