Ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной надоела работа и праздный образ жизни

Стоит отметить, что всего пару дней назад Ксения Бородина праздновала день рождения своей подруги Ольги Орловой. На торжество она пришла в весьма модном наряде, а именно в платье мини, чем вызвала бурю эмоций у своих поклонников.А уже после в Сети опубликовала новый пост, в котором призналась, что устала от своей работы, а также праздников. Звезде хочется вновь очутиться в детстве. Она написала под фото, что хочется взять в руки свой старенький телефон раскладушку, а также послушать одну из 10 композиций, которые еле в нем помещались.Помимо этого, она отметила, что была бы не против побежать по весенним дворам и попытаться опять успеть на мультфильмы, которые начнутся в 13.30. Вспомнила Ксения Бородина и том, как было круто после 4-го урока выйти из школы и купить себе йогурт.