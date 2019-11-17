Сергей Исаев рассказал, как участники “Уральских пельменей” готовятся к своим выступлениям

Недавно “Уральские пельмени” презентовали новогодний концерт, который состоится без Юлии Михалковой. Сергей Исаев намекнул, что на работу команды это не повлияло, и они по прежнему пишут 26-28 номеров для каждого концерта. Однако все их за один раз показать не удается, поскольку это сильно продлит время выступления. Именно поэтому в пятницу артисты показывают по 17-18 номеров, а потом выбирают лучшие и добавляют новые для субботы.Сергей Исаев посоветовал своим подписчикам ходить на оба концерта, чтобы услышать все шутки. Традиционно новое шоу “Уральских пельменей” покажут по телевидению до и после празднования Нового года.