Никита Михалков ответил на критику Собчак и Богомолова его программы "Бесогон"

Никита Михалков рассказал, что каждый россиянин свободен и может сам решить для себя, кто в данном конфликте прав - он или Ксения Собчак с супругом. На данный момент у народа есть возможность посмотреть его передачу о свадьбе эпатажных звезд "Бесогон", затем зайти на страницу Ксении Собчак в соцсетях и прочитать ее мысли, или проделать то же с микроблогом Константина Богомолова.Посвященное конфликту между Собчак и Михалковым стихотворение Сергея Шнурова режиссера также не обижает. Он отметил, что свое мнение уже озвучил ранее, а вот дальше каждый сам вправе решать, кто для него прав.