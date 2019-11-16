Никита Михалков назвал американскую премию «Золотой глобус» излишне политизированной





Недавно стало известно, что сразу 6 российских фильмов попали в заявку на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» премии «Золотой глобус». Среди этих картин оказались: «Дылда», «Спасти Ленинград», «Дикая лига, «Кадиш», «Странники терпенья» и «Бык». Эта новость стала одной из самых обсуждаемый в рамках VIII Санкт-Петербургского культурного форума.Журналисты попросили Никиту Михалкова прокомментировать важность этого события. Режиссер отметил, что это хорошая новость, однако не стоит придавать ей слишком большое значение. Он обратил внимание на то, что в последние годы «Золотой глобус» стал излишне политизированной премией, где кино рассматривают не как отдельное искусство, а в контексте текущей политической и международной ситуации., - считает знаменитость.Напомним, премия «Золотой глобус» вручается ежегодно. Ее организацией занимается Голливудская ассоциация иностранной прессы. Она считается одной из самых престижных премий в мире кинематографа.