Никита Михалков назвал американскую премию «Золотой глобус» излишне политизированной
Известный советский и российский актер и режиссер Никита Михалков прокомментировал попадание на заявку в номинации американской премии «Золотой глобус» 6 российских фильмов. Он назвал эту награду излишне политизированной и надеется, что это когда-то изменися.
Недавно стало известно, что сразу 6 российских фильмов попали в заявку на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» премии «Золотой глобус». Среди этих картин оказались: «Дылда», «Спасти Ленинград», «Дикая лига, «Кадиш», «Странники терпенья» и «Бык». Эта новость стала одной из самых обсуждаемый в рамках VIII Санкт-Петербургского культурного форума.
Журналисты попросили Никиту Михалкова прокомментировать важность этого события. Режиссер отметил, что это хорошая новость, однако не стоит придавать ей слишком большое значение. Он обратил внимание на то, что в последние годы «Золотой глобус» стал излишне политизированной премией, где кино рассматривают не как отдельное искусство, а в контексте текущей политической и международной ситуации. «Кино должно быть живым, чтобы в нем не было желания понравиться критикам и зрителям», - считает знаменитость.
Напомним, премия «Золотой глобус» вручается ежегодно. Ее организацией занимается Голливудская ассоциация иностранной прессы. Она считается одной из самых престижных премий в мире кинематографа.
Недавно стало известно, что сразу 6 российских фильмов попали в заявку на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» премии «Золотой глобус». Среди этих картин оказались: «Дылда», «Спасти Ленинград», «Дикая лига, «Кадиш», «Странники терпенья» и «Бык». Эта новость стала одной из самых обсуждаемый в рамках VIII Санкт-Петербургского культурного форума.
Журналисты попросили Никиту Михалкова прокомментировать важность этого события. Режиссер отметил, что это хорошая новость, однако не стоит придавать ей слишком большое значение. Он обратил внимание на то, что в последние годы «Золотой глобус» стал излишне политизированной премией, где кино рассматривают не как отдельное искусство, а в контексте текущей политической и международной ситуации. «Кино должно быть живым, чтобы в нем не было желания понравиться критикам и зрителям», - считает знаменитость.
Напомним, премия «Золотой глобус» вручается ежегодно. Ее организацией занимается Голливудская ассоциация иностранной прессы. Она считается одной из самых престижных премий в мире кинематографа.
Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:56