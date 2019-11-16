Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Агибалова переживает из-за переезда младшего сына





Младший сын Ирины Александровны Агибаловой Олег опубликовал в своем микроблоге в Instagram видео, где показано, как он перевозит вещи в новую квартиру. Молодому человеку 19 лет, он учится в Москве, потому вынужден перебраться из Павловского Пасада поближе, чтобы была возможность успевать на пары. Звезду "Дома-2", тем не менее, данный факт очень огорчает, она переживает, что без детей в большом доме уже не будет так весело и уютно им вдвоем с мужем.От депрессии Ирина Александровна Агибалова спасается на кухне, для младшего наследника она приготовила в дорогу вкусную выпечку. Телебабушка с грустью отметила, что и самый младший птенец улетел из родительского гнезда, от чего им грустно.