Ольга Бузова: "Я никогда не жалею денег на свои концерты"





Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, в ее команде работают шесть человек, а костюм для сцены в среднем обходятся в 500 тысяч рулей. Также платят они за аренду помещения, свет, звук и организацию. Более того, певица похвасталась, что поет она в дорогой микрофон, он стоит денег.Стоит отметить, что шоу было организовано в стиле, схожем с тем, как выступают западные артисты. Ольга Бузова не скрывает, что вдохновляется выступлениями Мадонны и других мировых звезд. Она отметила, что могла бы выйти на сцену в джинсах и футболке и люди кайфовали бы, но она не может себе этого позволить. Ее шоу стоят дорого, добавила телеведущая, на них она не экономит, но точную сумму называть отказывается.Тем не менее, поклонникам концерт не понравился, многие раскритиковали Ольгу Бузову и отметили, что лучше бы она не пела, ведь у нее действительно нет к этому таланта.