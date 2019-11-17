Татьяна Овсиенко и ее жених хотят прибегнуть к услугам суррогатной матери





Татьяна Овсиенко долгое время переживала развод со своим первым мужем Владимиром Дубовицким. Пара находилась в браке 18 лет, но так и не смогла обрести совместную идиллию. С новым возлюбленным Александром Меркуловым знаменитость познакомилась в 2008 году, но позже узнала о его незаконной деятельности, из-за которой молодому человеку пришлось отбывать срок в тюрьме. Овсиенко призналась, что так сильно влюбилась в мужчину, что готова была даже дождаться его освобождения., - вспоминает Александр Меркулов в студии шоу «Привет, Андрей».Во время съемок проекта избранник Татьяны Овсиенко сделал еще одно шокирующее признание. Они с возлюбленной давно мечтают о ребенке и хотят, чтобы его выносила суррогатная мать., - высказался Меркулов.