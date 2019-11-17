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Татьяна Овсиенко и ее жених хотят прибегнуть к услугам суррогатной матери

Певица Татьяна Овсиенко уже давно мечтает стать матерью, но ей никак не удается обрести семейное счастье. В студии шоу «Привет, Андрей» жених певицы Александр Меркулов рассказал, что они хотят прибегнуть к услугам суррогатной матери.
Татьяна Овсиенко и ее жених хотят прибегнуть к услугам суррогатной матери

Татьяна Овсиенко долгое время переживала развод со своим первым мужем Владимиром Дубовицким. Пара находилась в браке 18 лет, но так и не смогла обрести совместную идиллию. С новым возлюбленным Александром Меркуловым знаменитость познакомилась в 2008 году, но позже узнала о его незаконной деятельности, из-за которой молодому человеку пришлось отбывать срок в тюрьме. Овсиенко призналась, что так сильно влюбилась в мужчину, что готова была даже дождаться его освобождения. «Она потратила колоссальное количество денег, когда я находился в симферопольской тюрьме, первое свидание Татьяне обошлось в 10 тыс. долларов», - вспоминает Александр Меркулов в студии шоу «Привет, Андрей».

Во время съемок проекта избранник Татьяны Овсиенко сделал еще одно шокирующее признание. Они с возлюбленной давно мечтают о ребенке и хотят, чтобы его выносила суррогатная мать. «Да, он был желаемый, мы хотели, чтобы в нем текла наша кровь. Мы хотели воспользоваться услугой суррогатной матери. Но господь дает или не дает. Батюшки нам говорят, что мол зачем суррогатная мать, лучше возьмите из детдома. Мы об этом тоже думаем», - высказался Меркулов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 08:15

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