Ученые: Объективной реальности в квантовой физике не существует





Западные ученые провели вышеуказанный парадокс в реальном мире. В своей работе они применили квантовый компьютер и несколько фотонов в запутанном виде. Первая пара этих элементов являла собой монеты, а оставшиеся две использовали для их «подбрасывания» расчета уровня популяризации. Каждая «банкнота» помещалась в закрытой емкости вместе с «подбрасывающим» фотоном. Снаружи от них находились еще два фотона, игравших своеобразную роль наблюдателей.Ученым потребовалось немалое время для сбора необходимого количества информации из шести фотонов, несмотря на применение современной техники. В результате работы они доказали факт нарушения в неравенстве Белла, в связи с чем можно отметить, что у каждого наблюдателя квантового явления имеются свои альтернативные последовательности. Иначе говоря, для квантового мира нет «одной правды»: измерения с различных точек выдадут отличные друг от друга данные, но окажутся правильными в одинаковой мере.Парадокс Юджина Вигнера - возникновение некоего явления в макромире, когда видеть его могут одновременно несколько человек, но впечатления будут одинаковые, если дело будет касаться фактических сведений, а не эмоциональных. В квантовом мире один процесс для двух разных лиц продемонстрирует разный итог, но фактическая информация каждого из таких наблюдателей будет верной.Ранее сообщалось, что ученые теперь смогут предугадывать приступы эпилепсии благодаря использованию искусственного интеллекта. Новая технология позволит каждый день следить за состоянием пациентов и преждевременно узнать об опасном недуге.