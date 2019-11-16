АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые с помощью ИИ научились предсказывать эпилептические…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Ученые: Объективной реальности в квантовой физике не существует

Физики смогли воспроизвести парадокс друга Вигнера и обнаружили субъективность квантовых явлений. Выяснилось, что у каждого наблюдателя собственные альтернативные пути касательно них, и все они правдивы.

Западные ученые провели вышеуказанный парадокс в реальном мире. В своей работе они применили квантовый компьютер и несколько фотонов в запутанном виде. Первая пара этих элементов являла собой монеты, а оставшиеся две использовали для их «подбрасывания» расчета уровня популяризации. Каждая «банкнота» помещалась в закрытой емкости вместе с «подбрасывающим» фотоном. Снаружи от них находились еще два фотона, игравших своеобразную роль наблюдателей.

Ученым потребовалось немалое время для сбора необходимого количества информации из шести фотонов, несмотря на применение современной техники. В результате работы они доказали факт нарушения в неравенстве Белла, в связи с чем можно отметить, что у каждого наблюдателя квантового явления имеются свои альтернативные последовательности. Иначе говоря, для квантового мира нет «одной правды»: измерения с различных точек выдадут отличные друг от друга данные, но окажутся правильными в одинаковой мере.

Парадокс Юджина Вигнера - возникновение некоего явления в макромире, когда видеть его могут одновременно несколько человек, но впечатления будут одинаковые, если дело будет касаться фактических сведений, а не эмоциональных. В квантовом мире один процесс для двух разных лиц продемонстрирует разный итог, но фактическая информация каждого из таких наблюдателей будет верной.

Ранее сообщалось, что ученые теперь смогут предугадывать приступы эпилепсии благодаря использованию искусственного интеллекта. Новая технология позволит каждый день следить за состоянием пациентов и преждевременно узнать об опасном недуге.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Это бред": Юрий Аксюта прокомментировал возможное участие Ольги Бузовой в конкурсе…
Никита Михалков назвал американскую премию «Золотой глобус» излишне…
Звезда "Дома-2" Саша Черно заставила Иосифа Оганесяна петь в обнаженном…
Добавки с витамином D и омега-3 могут увеличить воспаление в организме…
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Агибалова переживает из-за переезда младшего…
Ольга Бузова: "Я никогда не жалею денег на свои…
Ученые: Объективной реальности в квантовой физике не…
Таролог Александр Кинжинов раскрыл подробности о таинственном любовнике Анастасии…
Ученые назвали 3 способна замедления старения…
Учёные исследовали генетические линии жителей…
Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и…
Дочь Григория Лепса вызывали на допрос из-за "опасного"…
Ученые: Секс вне брака увеличивает риск…
Оказалось, что у ВАЗ-2106 существовал прототип с кузовом…
Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков высмеял слухи о своих изменах…
Военный беспилотник «Орион» рухнул возле жилого дома в Рязанской…
Главная сваха страны Лариса Гузеева ищет невесту экс-жениху звезды "Дома-2" Марины…
Фанаты заявили, что Алла Пугачева выглядит моложе Ларисы…
Налоговая служба предлагает отобрать подарки у детей из-за долгов…
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили две доброкачественные…
Археологи обнаружили теплицы Гитлера в…
Ведущие "Дома-2" Ксения Бородина и Ольга Орлова пришли на вечеринку в дерзких…
Боец UFC Маркус Перес вышел на взвешивание в образе…
Ученые: Кетогенная диета может защитить от…
Татьяна Навка показала редкий кадр с детьми от разных…
Предустановленные приложения на бюджетных Android-смартфонах несут угрозу…
Бывший особняк Бритни Спирс в Беверли-Хилз выставили на продажу за 7,5 млн…
Смартфон, «умные» часы и наушники: Samsung собрала свои лучшие устройства в честь 10-летия линейки…
Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова переживает из-за отсутствия лайков в…
Ради покупки мотоцикла мужчина выкопал останки…
Звезды "Дома-2" Милена Безбородова и Александр Безус окончательно разругались с семьей…
Меган Маркл столкнулась с трудностями при оформлении британского…
Дмитрий Шепелев показал первое фото со своей возлюбленной Екатериной…
Эксперты определили, что успех в изучении иностранного языка зависит от его схожести с…
Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли показала фотографии детей…
Легковой автомобиль испытали ударной волной, эквивалентной взрыву ядерного…
Владимир Мединский признал некомпетентность Фонда кино и…
Ученые назвали вещества, убивающие раковые…
МХАТ ответил на открытое письмо с обвинением в адрес нового…
Герцогиня Кейт Миддлтон посетила детский хоспис в…
Просмотреть все новости