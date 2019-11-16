Таролог Александр Кинжинов раскрыл подробности о таинственном любовнике Анастасии Волочковой

Около года Анастасия Волочкова говорит о романе с неким мужчиной, личность которого отказывается раскрывать. Однако балерина часто говорит о своем избраннике, отмечая, что в его компании ей комфортно, и она ощущает счастье. Экстрасенс Александр Кинжинов считает, что Волочкова искренне говорит об этом мужчине, который имеет все шансы остаться рядом с ней на долгое время. По словам таролога, звезда демонстрирует истинные чувства по отношению к своему избраннику, который также имеет множество достоинств.Несмотря на то, что он не богат и живет на две страны, этот мужчина имеет хорошую должность. Кинжинов уверен, что пара сможет быть вместе долгие годы, хоть это и не настоящая любовь.