АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые с помощью ИИ научились предсказывать эпилептические…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Дочь Григория Лепса вызывали на допрос из-за "опасного" отца

Российский исполнитель Григорий Лепс рассказал о проблемах во время въезда в Латвию. Дочь звезды вызвали на допрос с просьбой предоставить сведения об отце.

Представители Латвии объясняют решение не впускать в страну Григория Лепса оценкой служб безопасности. За предполагаемую связь с криминальным миром артисту ранее закрывали въезд в Литву. Решение латвийской стороны Лепс намерен обжаловать, объясняя это прецедентом, созданным США. По его словам, в причастности к некой преступной организации его обвинил Барак Обама. В интервью “КП” Лепс признался, что даже его дочь вызывали на допрос в ФБР, чтобы получить сведения о нем.

Григорий Лепс считает лестным, что его боится американское государство, но он не считает, что для этого есть реальные основания.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Это бред": Юрий Аксюта прокомментировал возможное участие Ольги Бузовой в конкурсе…
Никита Михалков назвал американскую премию «Золотой глобус» излишне…
Звезда "Дома-2" Саша Черно заставила Иосифа Оганесяна петь в обнаженном…
Добавки с витамином D и омега-3 могут увеличить воспаление в организме…
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Агибалова переживает из-за переезда младшего…
Ольга Бузова: "Я никогда не жалею денег на свои…
Ученые: Объективной реальности в квантовой физике не…
Таролог Александр Кинжинов раскрыл подробности о таинственном любовнике Анастасии…
Ученые назвали 3 способна замедления старения…
Учёные исследовали генетические линии жителей…
Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и…
Дочь Григория Лепса вызывали на допрос из-за "опасного"…
Ученые: Секс вне брака увеличивает риск…
Оказалось, что у ВАЗ-2106 существовал прототип с кузовом…
Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков высмеял слухи о своих изменах…
Военный беспилотник «Орион» рухнул возле жилого дома в Рязанской…
Главная сваха страны Лариса Гузеева ищет невесту экс-жениху звезды "Дома-2" Марины…
Фанаты заявили, что Алла Пугачева выглядит моложе Ларисы…
Налоговая служба предлагает отобрать подарки у детей из-за долгов…
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили две доброкачественные…
Археологи обнаружили теплицы Гитлера в…
Ведущие "Дома-2" Ксения Бородина и Ольга Орлова пришли на вечеринку в дерзких…
Боец UFC Маркус Перес вышел на взвешивание в образе…
Ученые: Кетогенная диета может защитить от…
Татьяна Навка показала редкий кадр с детьми от разных…
Предустановленные приложения на бюджетных Android-смартфонах несут угрозу…
Бывший особняк Бритни Спирс в Беверли-Хилз выставили на продажу за 7,5 млн…
Смартфон, «умные» часы и наушники: Samsung собрала свои лучшие устройства в честь 10-летия линейки…
Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова переживает из-за отсутствия лайков в…
Ради покупки мотоцикла мужчина выкопал останки…
Звезды "Дома-2" Милена Безбородова и Александр Безус окончательно разругались с семьей…
Меган Маркл столкнулась с трудностями при оформлении британского…
Дмитрий Шепелев показал первое фото со своей возлюбленной Екатериной…
Эксперты определили, что успех в изучении иностранного языка зависит от его схожести с…
Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли показала фотографии детей…
Легковой автомобиль испытали ударной волной, эквивалентной взрыву ядерного…
Владимир Мединский признал некомпетентность Фонда кино и…
Ученые назвали вещества, убивающие раковые…
МХАТ ответил на открытое письмо с обвинением в адрес нового…
Герцогиня Кейт Миддлтон посетила детский хоспис в…
Просмотреть все новости