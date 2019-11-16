Дочь Григория Лепса вызывали на допрос из-за "опасного" отца

Представители Латвии объясняют решение не впускать в страну Григория Лепса оценкой служб безопасности. За предполагаемую связь с криминальным миром артисту ранее закрывали въезд в Литву. Решение латвийской стороны Лепс намерен обжаловать, объясняя это прецедентом, созданным США. По его словам, в причастности к некой преступной организации его обвинил Барак Обама. В интервью “КП” Лепс признался, что даже его дочь вызывали на допрос в ФБР, чтобы получить сведения о нем.Григорий Лепс считает лестным, что его боится американское государство, но он не считает, что для этого есть реальные основания.