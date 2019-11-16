Ученые: Секс вне брака увеличивает риск инсульта
Ученые из Колумбийского университета обнародовали новое исследование, в котором изучали основные признаки, влияющие на инсульт. Было доказано, что секс вне брака увеличивает риск инсульта из-за повышенного стрессового напряжения.
Согласно мнению экспертов, секс может вызывать частичную потерю памяти и даже приводить к поражению центральной нервной системы, разорвав аневризму головного мозга. Основными симптомами при таких случаях могут выступать постоянно повторяющиеся вопросы и пространственная дезориентация. Исходя из исследования, оказалось, что большинство таких случаев стоит отнести именно к внебрачному сексу. Это связано с тем, что, как правило, измена ставит нашу нервную систему в стрессовое положение.
«Когда разрыв аневризмы головного мозга вызван интимной жизнью, оказывается, что внезапная смерть гораздо более вероятна, когда вы занимаетесь сексом с кем-то, кто не является вашим обычным партнером», - отмечают эксперты. То есть возбуждение, которое вызвано половым актом не с долгосрочным партнером, способно изменять сердечно-сосудистую систему и сбивать частоту сердечных сокращений.
Согласно мнению экспертов, секс может вызывать частичную потерю памяти и даже приводить к поражению центральной нервной системы, разорвав аневризму головного мозга. Основными симптомами при таких случаях могут выступать постоянно повторяющиеся вопросы и пространственная дезориентация. Исходя из исследования, оказалось, что большинство таких случаев стоит отнести именно к внебрачному сексу. Это связано с тем, что, как правило, измена ставит нашу нервную систему в стрессовое положение.
«Когда разрыв аневризмы головного мозга вызван интимной жизнью, оказывается, что внезапная смерть гораздо более вероятна, когда вы занимаетесь сексом с кем-то, кто не является вашим обычным партнером», - отмечают эксперты. То есть возбуждение, которое вызвано половым актом не с долгосрочным партнером, способно изменять сердечно-сосудистую систему и сбивать частоту сердечных сокращений.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 20:13