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Фанаты заявили, что Алла Пугачева выглядит моложе Ларисы Гузеевой

На появившемся в Сети фото, сделанном несколько лет назад, Примадонна и ведущая телевизионного шоу «Давай поженимся» запечатлены вместе во время новогодней съемки программы. Сравнив внешность звёзд, фанаты заявили, что Алла Пугачева выглядит моложе Ларисы Гузеевой.
Фанаты заявили, что Алла Пугачева выглядит моложе Ларисы Гузеевой

Поклонники Аллы Пугачевой не преминули обратить внимание на факт появления российской певицы в студии шоу, целью которого является поиск мужей для одиноких женщин. Некоторые из фанатов задались вопросом: «Пугачёвой нового мужа ищут?».

Кроме того, негативные комментарии по поводу своего наряда для новогодней съемки в студии шоу «Давай поженимся» получила как Примадонна, так и ведущая указанной телепередачи. Брючный костюм Аллы Борисовны сравнили со спортивным трико, а платье Ларисы Гузеевой назвали бесформенным. Недовольны фолловеры остались и прической ведущей, написав, что «с кокошником перебор», и её макияжем, отметив избыток туши на ресницах.

Сравнив внешность обеих звёзд на совместном фото, сделанном несколько лет назад, фанаты заявили, что Примадонна выглядит гораздо моложе Ларисы Гузеевой, разница в возрасте которых составляет десять лет.

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Добавил: Сеник Анна Сегодня, 19:33

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