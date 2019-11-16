Фанаты заявили, что Алла Пугачева выглядит моложе Ларисы Гузеевой





Поклонники Аллы Пугачевой не преминули обратить внимание на факт появления российской певицы в студии шоу, целью которого является поиск мужей для одиноких женщин. Некоторые из фанатов задались вопросом: «Пугачёвой нового мужа ищут?».Кроме того, негативные комментарии по поводу своего наряда для новогодней съемки в студии шоу «Давай поженимся» получила как Примадонна, так и ведущая указанной телепередачи. Брючный костюм Аллы Борисовны сравнили со спортивным трико, а платье Ларисы Гузеевой назвали бесформенным. Недовольны фолловеры остались и прической ведущей, написав, что «с кокошником перебор», и её макияжем, отметив избыток туши на ресницах.Сравнив внешность обеих звёзд на совместном фото, сделанном несколько лет назад, фанаты заявили, что Примадонна выглядит гораздо моложе Ларисы Гузеевой, разница в возрасте которых составляет десять лет.