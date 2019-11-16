У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили две доброкачественные опухоли





Ольга Бухарова рассказала, что у нее снова нашли доброкачественную опухоль, которая оказалась второй. Дочь звезды отметила, что она остается живой, но не может похвастаться здоровьем. Ранее в своем микроблоге она опубликовала видео, на котором запечатлена рыдающей. Лариса Гузеева намекнула, что проблема может быть связана с женским здоровьем ее дочери. Также ведущая программы “Давай поженимся!” сохраняет спокойствие в данной ситуации, что позволяет публике думать, что проблема на самом деле незначительная.В социальных сетях многочисленные поклонники Ларисы Гузеевой желают крепкого здоровья ее дочери. Также имеются сведения, что Ольга Бухарова нуждается в операции в связи с наличием опухолей.