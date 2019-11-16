Ведущие "Дома-2" Ксения Бородина и Ольга Орлова пришли на вечеринку в дерзких мини-платьях

Недавно ведущей скандального реалити-шоу "Дом-2" Ольге Орловой исполнился 41 год. Она на свой праздник позвала и свою коллегу, а по совместительству подругу Ксению Бородину. Для мероприятия обе звезды выбрали достаточно смелые наряды. Они были одеты в короткие платья, а их образы у Ольги дополняли туфли лодочки, а у Ксении - более массивные закрытые босоножки.Такие наряды двух ведущих понравились и пользователям социальных сетей. Они назвали девушек настоящими куколками, а также отметили, что они очень красивые. Были и те, кто подчеркнул, что Ксения Бородина "богиня". Обратили внимание и на то, во что были обуты обе телеведущие.