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Ученые: Кетогенная диета может защитить от гриппа

Ученые, проведя исследования на мышах, сообщили, что кетогенная диета может защитить людей от гриппа. Они считают, что необходимо отказаться от углеводов и употреблять большое количество жира.

Правило кетодиеты состоит в том, чтобы организм получал калории от белков и жиров, а не от углеводов. Также такой принцип питания связывают с улучшением здоровья, он понижает риски возникновения эпилепсии, сдерживает развитие онкологических процессов, хотя этому нет убедительной доказательной базы.

Ученые обнаружили, что определенные продукты кетоновых молекул могут подавить активность иммунных клеток, которые способствуют возникновению воспалений, а такие процессы приводят к размножению вируса гриппа. Эти данные вынудили специалистов узнать, как кетогенная диета будет влиять на выживание грызунов при ифицировании гриппом. Вырастив две популяции мышей с исправленной версией Mx1, одной популяции они давали простую мышиную еду, а второй только жиры и белки.

Как оказалось, специальная диета повлияла на выживаемость грызунов. Подопытные контрольной группы на четвертые сутки скончались, а половина участников на кетодиете инфекцию пережили. Исследователи поняли, что такой способ питания дает толчок к размножению и росту гамма-дельта Т-клеток, роль которых для организма пока не известна. Эксперты планируют узнать, каким образом эти клетки могут убить зараженные тельца, изменять состав слизи для остановки вируса.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 19:07

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