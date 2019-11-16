Татьяна Навка показала редкий кадр с детьми от разных отцов

Татьяна Навка отдыхает на элитном курорте в Дубае вместе с 19-летней дочерью Александрой Жулиной, а также 5-летней Надеждой Песковой и племянницей. Артистка сфотографировала их на фоне пляжа, отметив в подписи к снимку: “Сплошные девочки”. Известно, что вместе с Навкой на отдых улетели ее мать и сестра. В комментариях поклонники пожелали семье счастливого отдыха, а также осыпали комплиментами младшую дочь фигуристки.Некоторые ошибочно подумали, что младший ребенок на снимке является тайно рожденной третьей дочерью звезды, но девочка оказалась ее племянницей.