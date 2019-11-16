Татьяна Навка показала редкий кадр с детьми от разных отцов
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram-аккаунте редкий кадр с детьми от разных отцов. Избранница Дмитрия Пескова отправилась на семейный отдых в ОАЭ.
Татьяна Навка отдыхает на элитном курорте в Дубае вместе с 19-летней дочерью Александрой Жулиной, а также 5-летней Надеждой Песковой и племянницей. Артистка сфотографировала их на фоне пляжа, отметив в подписи к снимку: “Сплошные девочки”. Известно, что вместе с Навкой на отдых улетели ее мать и сестра. В комментариях поклонники пожелали семье счастливого отдыха, а также осыпали комплиментами младшую дочь фигуристки.
Некоторые ошибочно подумали, что младший ребенок на снимке является тайно рожденной третьей дочерью звезды, но девочка оказалась ее племянницей.
Татьяна Навка отдыхает на элитном курорте в Дубае вместе с 19-летней дочерью Александрой Жулиной, а также 5-летней Надеждой Песковой и племянницей. Артистка сфотографировала их на фоне пляжа, отметив в подписи к снимку: “Сплошные девочки”. Известно, что вместе с Навкой на отдых улетели ее мать и сестра. В комментариях поклонники пожелали семье счастливого отдыха, а также осыпали комплиментами младшую дочь фигуристки.
Некоторые ошибочно подумали, что младший ребенок на снимке является тайно рожденной третьей дочерью звезды, но девочка оказалась ее племянницей.