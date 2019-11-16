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Предустановленные приложения на бюджетных Android-смартфонах несут угрозу пользователям

Компания Kryptowire провела исследования и выявила, что бюджетные Android-смартфоны несут серьезную угрозу своим пользователям. Все дело в том, что предустановленные приложения на таких гаджетах могут иметь лазейки, которыми регулярно пользуются злоумышленники.
Предустановленные приложения на бюджетных Android-смартфонах несут угрозу пользователям

Эксперты Kryptowire отметили, что конкретная угроза для пользователя зависит от ситуации и Android-смартфона. В одном случае злоумышленники могут подслушивать человека через микрофон, а в другом – производитель будет получать подробную информацию относительно предпочтений человека.

При этом стоит отметить, что вредоносное ПО в последнее время редко устанавливается отдельно, чаще всего оно является частью более крупных предустановленных приложений, не вызывающих у пользователя подозрений. Такие программы редко можно удалить, а также существуют проблемы с ограничением их доступа в Сеть. Все это ставит пользователя под серьезный удар.

Представители Kryptowire обратили внимание на то, что под угрозой не только бюджетные Android-смартфоны неизвестных брендов вроде Cubot или Haier, но и достаточно известных компаний вроде Sony или Xiaomi. Именно поэтому специалисты обратились к Google с просьбой ввести более серьезные требования к программному обеспечению, особенно к предустановленным приложениям, ведь пользователи не могут их удалить по собственному желанию.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:58

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