Предустановленные приложения на бюджетных Android-смартфонах несут угрозу пользователям





Эксперты Kryptowire отметили, что конкретная угроза для пользователя зависит от ситуации и Android-смартфона. В одном случае злоумышленники могут подслушивать человека через микрофон, а в другом – производитель будет получать подробную информацию относительно предпочтений человека.При этом стоит отметить, что вредоносное ПО в последнее время редко устанавливается отдельно, чаще всего оно является частью более крупных предустановленных приложений, не вызывающих у пользователя подозрений. Такие программы редко можно удалить, а также существуют проблемы с ограничением их доступа в Сеть. Все это ставит пользователя под серьезный удар.Представители Kryptowire обратили внимание на то, что под угрозой не только бюджетные Android-смартфоны неизвестных брендов вроде Cubot или Haier, но и достаточно известных компаний вроде Sony или Xiaomi. Именно поэтому специалисты обратились к Google с просьбой ввести более серьезные требования к программному обеспечению, особенно к предустановленным приложениям, ведь пользователи не могут их удалить по собственному желанию.