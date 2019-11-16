Дмитрий Шепелев показал первое фото со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой

Недавно в СМИ появились слухи о скорой свадьбе Дмитрия Шепелева с Екатериной Тулуповой. Пара живет вместе уже около года, но, по словам источников, они не намерены организовывать пышное мероприятие. Согласно сведениям прессы, сразу после посещения ЗАГСа пара отправится в путешествие. В связи со слухами Дмитрий Шепелев решил расспросить поклонников, как они знакомили своих детей с новыми возлюбленными. В случае артиста получилось так, что их дети изначально познакомились в детском саду и сразу стали друзьями. Это произошло еще до того, как телеведущий встретился с будущей второй половинкой.Свой пост Шепелев сопроводил счастливой фотографией, на которой целует Тулупову в щеку. В комментариях поклонники резко негативно высказались по поводу наличия у телеведущего возлюбленной, напомнив ему о Жанне Фриске.