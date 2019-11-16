Смартфон, «умные» часы и наушники: Samsung собрала свои лучшие устройства в честь 10-летия линейки Galaxy
Компания Samsung решила необычным образом отпраздновать 10-летние линейки Galaxy. В честь этой даты бренд выпустит Galaxy 10th Anniversary Premium Package, включающий в себя смартфон Galaxy Note 10, «умные» часы Galaxy Watch Active 2 и беспроводные наушники Galaxy Buds.
Данный специальный подарочный комплект начнут продавать до конца текущего месяца во многих странах мира. Представители Samsung считают, что такое решение придется по душе многих покупателям, желающим сделать приятно не только себе, но и своим близким. В комплекте кроме смартфона Galaxy Note 10, «умных» часов Galaxy Watch Active 2 и беспроводных наушников Galaxy Buds будут идти два ремешка, а также специальный чехол для телефона.
Другие подробности относительно этого необычного комплекта пока не известны. Судя по всему, покупатель не сможет выбирать цвет устройств, все они будут иметь одно цветовое оформление. Также неизвестно, какую цену южнокорейская компания поставит на этот товар. Если считать по-отдельности, то подобный комплект гаджетов обойдется покупателю в сумму около 1,4 тысячи долларов, однако эксперты считают, что компания снизит этот ценник. Специалисты уверены, что бренд захочет сделать приятное своим покупателям в честь 10-летия флагманской линейки устройств Galaxy.
Данный специальный подарочный комплект начнут продавать до конца текущего месяца во многих странах мира. Представители Samsung считают, что такое решение придется по душе многих покупателям, желающим сделать приятно не только себе, но и своим близким. В комплекте кроме смартфона Galaxy Note 10, «умных» часов Galaxy Watch Active 2 и беспроводных наушников Galaxy Buds будут идти два ремешка, а также специальный чехол для телефона.
Другие подробности относительно этого необычного комплекта пока не известны. Судя по всему, покупатель не сможет выбирать цвет устройств, все они будут иметь одно цветовое оформление. Также неизвестно, какую цену южнокорейская компания поставит на этот товар. Если считать по-отдельности, то подобный комплект гаджетов обойдется покупателю в сумму около 1,4 тысячи долларов, однако эксперты считают, что компания снизит этот ценник. Специалисты уверены, что бренд захочет сделать приятное своим покупателям в честь 10-летия флагманской линейки устройств Galaxy.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:43