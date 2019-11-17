Ученые рассказали о пользе таяния ледников





Эксперты считают, что места, где были ледники, станут большими водохранилищами, которые в будущем можно будет использовать. Гляциолог Даниэль Фаринотти сообщает, что к 2050 году ¼ часть льдов будет освобождена. Благодаря этому можно будет разместить электростанции в тех местах, где раньше было невозможно.Специалисты внесли предложение об установлении плотин, чтобы обеспечивать резервуары, которые помогут создать условия в будущем для появления новых водохранилищ. Ученые настаивают, что таким образом можно усилить энергетический потенциал таких стран, как Пакистан, Чили и Таджикистан.