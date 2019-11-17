АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые с помощью ИИ научились предсказывать эпилептические…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Ученые рассказали о пользе таяния ледников

Ученые рассказали, что таяние ледников может принести человечеству пользу. Они считают, что благодаря глобальному потеплению может возрасти мировой энергетический потенциал.

Эксперты считают, что места, где были ледники, станут большими водохранилищами, которые в будущем можно будет использовать. Гляциолог Даниэль Фаринотти сообщает, что к 2050 году ¼ часть льдов будет освобождена. Благодаря этому можно будет разместить электростанции в тех местах, где раньше было невозможно.

Специалисты внесли предложение об установлении плотин, чтобы обеспечивать резервуары, которые помогут создать условия в будущем для появления новых водохранилищ. Ученые настаивают, что таким образом можно усилить энергетический потенциал таких стран, как Пакистан, Чили и Таджикистан.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали о пользе таяния…
Эксперты: Женский стресс на работе приводит к увеличению…
Анастасия Решетова рассказала, что рожала сына в течение 18…
Chevrolet Camaro и Colorado оказались самыми ненадежными моделями на рынке…
Биологи перечислили пять уникальных черт…
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в остросюжетной драме о самом…
Ученые рассказали о пользе сладостей для…
В Москве Валерий Гаркалин сбежал от врачей после ухудшения…
Google Chrome прекратил работу в компаниях по всему мира из-за неудачного…
"Это бред": Юрий Аксюта прокомментировал возможное участие Ольги Бузовой в конкурсе…
Никита Михалков назвал американскую премию «Золотой глобус» излишне…
Звезда "Дома-2" Саша Черно заставила Иосифа Оганесяна петь в обнаженном…
Добавки с витамином D и омега-3 могут увеличить воспаление в организме…
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Агибалова переживает из-за переезда младшего…
Ольга Бузова: "Я никогда не жалею денег на свои…
Ученые: Объективной реальности в квантовой физике не…
Таролог Александр Кинжинов раскрыл подробности о таинственном любовнике Анастасии…
Ученые назвали 3 способна замедления старения…
Учёные исследовали генетические линии жителей…
Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и…
Дочь Григория Лепса вызывали на допрос из-за "опасного"…
Ученые: Секс вне брака увеличивает риск…
Оказалось, что у ВАЗ-2106 существовал прототип с кузовом…
Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков высмеял слухи о своих изменах…
Военный беспилотник «Орион» рухнул возле жилого дома в Рязанской…
Главная сваха страны Лариса Гузеева ищет невесту экс-жениху звезды "Дома-2" Марины…
Фанаты заявили, что Алла Пугачева выглядит моложе Ларисы…
Налоговая служба предлагает отобрать подарки у детей из-за долгов…
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили две доброкачественные…
Археологи обнаружили теплицы Гитлера в…
Ведущие "Дома-2" Ксения Бородина и Ольга Орлова пришли на вечеринку в дерзких…
Боец UFC Маркус Перес вышел на взвешивание в образе…
Ученые: Кетогенная диета может защитить от…
Татьяна Навка показала редкий кадр с детьми от разных…
Предустановленные приложения на бюджетных Android-смартфонах несут угрозу…
Бывший особняк Бритни Спирс в Беверли-Хилз выставили на продажу за 7,5 млн…
Смартфон, «умные» часы и наушники: Samsung собрала свои лучшие устройства в честь 10-летия линейки…
Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова переживает из-за отсутствия лайков в…
Ради покупки мотоцикла мужчина выкопал останки…
Звезды "Дома-2" Милена Безбородова и Александр Безус окончательно разругались с семьей…
Просмотреть все новости