Ученые рассказали о пользе таяния ледников
Ученые рассказали, что таяние ледников может принести человечеству пользу. Они считают, что благодаря глобальному потеплению может возрасти мировой энергетический потенциал.
Эксперты считают, что места, где были ледники, станут большими водохранилищами, которые в будущем можно будет использовать. Гляциолог Даниэль Фаринотти сообщает, что к 2050 году ¼ часть льдов будет освобождена. Благодаря этому можно будет разместить электростанции в тех местах, где раньше было невозможно.
Специалисты внесли предложение об установлении плотин, чтобы обеспечивать резервуары, которые помогут создать условия в будущем для появления новых водохранилищ. Ученые настаивают, что таким образом можно усилить энергетический потенциал таких стран, как Пакистан, Чили и Таджикистан.
Эксперты считают, что места, где были ледники, станут большими водохранилищами, которые в будущем можно будет использовать. Гляциолог Даниэль Фаринотти сообщает, что к 2050 году ¼ часть льдов будет освобождена. Благодаря этому можно будет разместить электростанции в тех местах, где раньше было невозможно.
Специалисты внесли предложение об установлении плотин, чтобы обеспечивать резервуары, которые помогут создать условия в будущем для появления новых водохранилищ. Ученые настаивают, что таким образом можно усилить энергетический потенциал таких стран, как Пакистан, Чили и Таджикистан.
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 04:00