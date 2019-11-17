Эксперты: Женский стресс на работе приводит к увеличению веса





В исследовании принимали участие 3800 человек из Швеции возрастом от 30 до 60 лет. Испытуемых наблюдали 20 лет и за этот период их три раза опрашивали о ситуации на рабочем месте: о темпах работы, о выполнении всяческих обязанностей, о психологической нагрузке. Далее результаты сравнивали с весом людей. Было обнаружено, что спустя 10 лет испытуемые набрали по 5 килограмм в среднем, а при завершении испытания поправились еще на 2 килограмма.Риски избыточного веса увеличивается, если люди считали свои профессиональные действия маленькими, они редко сами определяли свой ресурс. У женщин при высоких темпах работы вес увеличивается быстрее, нежели у мужчин. Ученые пока не выяснили причину таких результатов, предполагая, что при большой загруженности женщинам не хватает времени на занятия спортом.