Эксперты: Женский стресс на работе приводит к увеличению веса
Эксперты Гетеборгского университета рассказали, что женский стресс на работе может привести к увеличению веса. Основную причину этого явления пока установить не удалось.
В исследовании принимали участие 3800 человек из Швеции возрастом от 30 до 60 лет. Испытуемых наблюдали 20 лет и за этот период их три раза опрашивали о ситуации на рабочем месте: о темпах работы, о выполнении всяческих обязанностей, о психологической нагрузке. Далее результаты сравнивали с весом людей. Было обнаружено, что спустя 10 лет испытуемые набрали по 5 килограмм в среднем, а при завершении испытания поправились еще на 2 килограмма.
Риски избыточного веса увеличивается, если люди считали свои профессиональные действия маленькими, они редко сами определяли свой ресурс. У женщин при высоких темпах работы вес увеличивается быстрее, нежели у мужчин. Ученые пока не выяснили причину таких результатов, предполагая, что при большой загруженности женщинам не хватает времени на занятия спортом.
В исследовании принимали участие 3800 человек из Швеции возрастом от 30 до 60 лет. Испытуемых наблюдали 20 лет и за этот период их три раза опрашивали о ситуации на рабочем месте: о темпах работы, о выполнении всяческих обязанностей, о психологической нагрузке. Далее результаты сравнивали с весом людей. Было обнаружено, что спустя 10 лет испытуемые набрали по 5 килограмм в среднем, а при завершении испытания поправились еще на 2 килограмма.
Риски избыточного веса увеличивается, если люди считали свои профессиональные действия маленькими, они редко сами определяли свой ресурс. У женщин при высоких темпах работы вес увеличивается быстрее, нежели у мужчин. Ученые пока не выяснили причину таких результатов, предполагая, что при большой загруженности женщинам не хватает времени на занятия спортом.
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 03:01