Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли показала фотографии детей артиста

Даже после кончины мужа Флоранс Илли-Хворостовская не отказывается от общения с его детьми от первого брака. Недавно она показала общие фото Нины и Максима Хворостовских с Александрой и Данилой Хворостовскими. Певица подчеркнула, что встреча была приятной, а также она была рада увидеться с семьей, как и ее младшие дети. В комментариях поклонники заметили, что младшие наследники артиста сильно повзрослели, в частности, Максим Хворостовский стал очень высоким. Вдова артиста отметила, что его рост составляет 1,88 м.Поклонники сошлись во мнении, что Александра Хворостовская стала больше напоминать мать, а младший сын оперного певца уже перегоняет по росту старшего.