Меган Маркл столкнулась с трудностями при оформлении британского гражданства

По данным источника из близкого окружения Меган Маркл, она оказалась удивлена, насколько затяжным и трудоемким в итоге оказался весь процесс получения статуса гражданки Великобритании. Она подготовила все требуемые для этого документы еще два года назад, и до сих пор ожидает ответа. Таким образом, бывшая актриса все еще является гражданкой США, несмотря на брак с внуком Елизаветы II.Согласно правилам, члены королевской семьи имеют право голосовать в рамках парламентских выборов, но чаще всего не пользуются этим. Однако из-за отсутствия у Меган Маркл гражданства ей не предоставят шанс отдать свой голос 12 декабря. При этом она сможет выразить свое мнение на выборах президента США в 2020 году.