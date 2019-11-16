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Меган Маркл столкнулась с трудностями при оформлении британского гражданства

Меган Маркл призналась, что столкнулась с трудностями при оформлении британского гражданства. Как передает Daily Mail, бывшая актриса направила соответствующее прошение еще два года назад.
Меган Маркл столкнулась с трудностями при оформлении британского гражданства

По данным источника из близкого окружения Меган Маркл, она оказалась удивлена, насколько затяжным и трудоемким в итоге оказался весь процесс получения статуса гражданки Великобритании. Она подготовила все требуемые для этого документы еще два года назад, и до сих пор ожидает ответа. Таким образом, бывшая актриса все еще является гражданкой США, несмотря на брак с внуком Елизаветы II.

Согласно правилам, члены королевской семьи имеют право голосовать в рамках парламентских выборов, но чаще всего не пользуются этим. Однако из-за отсутствия у Меган Маркл гражданства ей не предоставят шанс отдать свой голос 12 декабря. При этом она сможет выразить свое мнение на выборах президента США в 2020 году.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:23

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