Меган Маркл столкнулась с трудностями при оформлении британского гражданства
Меган Маркл призналась, что столкнулась с трудностями при оформлении британского гражданства. Как передает Daily Mail, бывшая актриса направила соответствующее прошение еще два года назад.
По данным источника из близкого окружения Меган Маркл, она оказалась удивлена, насколько затяжным и трудоемким в итоге оказался весь процесс получения статуса гражданки Великобритании. Она подготовила все требуемые для этого документы еще два года назад, и до сих пор ожидает ответа. Таким образом, бывшая актриса все еще является гражданкой США, несмотря на брак с внуком Елизаветы II.
Согласно правилам, члены королевской семьи имеют право голосовать в рамках парламентских выборов, но чаще всего не пользуются этим. Однако из-за отсутствия у Меган Маркл гражданства ей не предоставят шанс отдать свой голос 12 декабря. При этом она сможет выразить свое мнение на выборах президента США в 2020 году.
По данным источника из близкого окружения Меган Маркл, она оказалась удивлена, насколько затяжным и трудоемким в итоге оказался весь процесс получения статуса гражданки Великобритании. Она подготовила все требуемые для этого документы еще два года назад, и до сих пор ожидает ответа. Таким образом, бывшая актриса все еще является гражданкой США, несмотря на брак с внуком Елизаветы II.
Согласно правилам, члены королевской семьи имеют право голосовать в рамках парламентских выборов, но чаще всего не пользуются этим. Однако из-за отсутствия у Меган Маркл гражданства ей не предоставят шанс отдать свой голос 12 декабря. При этом она сможет выразить свое мнение на выборах президента США в 2020 году.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:23