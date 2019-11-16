Владимир Мединский признал некомпетентность Фонда кино и Минкульта





Такое заявление Владимир Мединский сделал в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Французские журналист поинтересовался у министра культуры РФ, почему он не может увидеть у себя на родине фильмы, снятые в России. Политик назвал эту ситуацию «нашей болью» и отметил, что прекрасно понимает ужас сегодняшнего положения дел.Владимир Мединский прямо признал некомпетентность Фонда кино и Минкульта и отметил, что они не могут продвигать фильмы из РФ за рубежом. Министр заявил, что в этом вопросе существуют проблемы не только за границей, но и в пределах России. Политик признался, что несколько лет назад поставил ведомству задачу – развить сеть кинотеатров в маленьких городах страны, однако даже она не была выполнена на удовлетворительном уровне.При этом Владимир Мединский отметил, что в Европе к российским фильмам относятся достаточно странно. Одним из главных критериев отбора таких работ как среди прокатчиков, так и среди фестивалей, является негативный показ реалий жизни в РФ. Чем хуже она показана – тем лучше. В этом глава министерства культуры видит серьезную проблему, требующую решения.