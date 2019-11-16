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Ученые назвали вещества, убивающие раковые клетки

Ученые назвали вещества, которые убивают раковые клетки. Болезнь может быть связана с питанием и повседневной жизнью человека на 90%.

Взаимосвязь между онкологическими заболеваниями и питанием изучено давно. Исследования доказывают, что при этом виде болезней необходимо кардинально менять образ жизни. В рацион человека нужно обязательно добавлять продукты с антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, которые имеют противоопухолевые действия.

В меню стоит включить селен, ведь он создает процесс детоксикации организма, спасая его от канцерогенов, задерживая рост опухоли. Он содержится в скумбрии, селедке, говядине, картофеле. Добавить в меню нужно и гингерол, который есть в инжире, и считается хорошим противораковым соединением. Другие составляющие инжира тоже подавляют рост раковых клеток.

Витамин C сражается со свободными радикалами. Нужный кверцетин есть в яблоках, помидорах, луке. Он оберегает клетки ДНК от дефектов. Витамин D очень полезен при раке простаты, печени и колоректальном раке. Куркумин помогает убивать клетки рака прямой кишки, молочной железы, костей. Проантоцианодины предотвращают повреждение печени, вызывающие химиотерапией. Эту субстанцию можно получить из виноградных косточек. В оливковом масле есть олеокантал, проникающий внутрь пораженной клетки и разрушающий ее структуру.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 17:47

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