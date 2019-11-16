Герцогиня Кейт Миддлтон посетила детский хоспис в Норфолке

Супруга принца Уильяма всегда была расположена к благотворительности. Активную деятельность в этой сфере герцогиня начала после бракосочетания. Она уже несколько лет сотрудничает с фондом помощи Each (East Anglia Children’s Hospices.) В основном его деятельность заключается в предоставлении помощи детям, которые страдают раковыми заболеваниями и проживают в Восточной Англии. Сотрудники больницы рассказали Кейт Миддлтон о ежедневной работе хосписа, а также предоставили герцогине информацию об использовании оборудования, которое было приобретено с ее помощью. Известно, что она часто наносит визиты семьям, нуждающимся в помощи, сочувствует родителям больных и сострадает их семьям.Для визита в детский хоспис в Норфолке Кейт Миддлтон выбрала элегантный наряд цвета фуксии. Также подчеркнула образ черными колготами и темными туфлями-лодочками.