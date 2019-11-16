Звезда проекта "Дом-2" Юлия Салибекова призналась, что больше не хочет детей

На своей странице в Instagram Юлия Салибекова опубликовала снимок, где предстала беременной третьим ребенком. Звезда рассказала, что фото было сделано 17 ноября, за пять дней до появления малыша на свет. То время молодая мамочка вспоминает с теплотой и любовью, добавляя, что очень сильно любит своих сыновей. Тем не менее, супруга Тиграна Салибекова не отрицает: ей было очень тяжело. Старший сын Ролан очень ждал брата, а вот Эльдар еще не знал, что это такое, трогательно рассказала экс-проектантка о сыновьях.Юлия Салибекова добавила, что ее часто спрашивают, когда же будет дочь, но она уверена: троих наследников им с мужем достаточно. Люди думают, что один ребенок и трое - это практически одно и то же, но все не так, отметила звезда, во время просмотра фото с беременным животом ее бросает в жар.Несмотря на все трудности, Юлия Салибекова все делает сама, младший сын часто болеет, и она боится доверять его няням и посторонним людям. уже полгода пара обходится без услуг нянь и помощи родных, а уже в скором времени Баграт пойдет в частный сад рядом с домом, где будет проводить по несколько часов в день, заключила Салибекова.