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МХАТ ответил на открытое письмо с обвинением в адрес нового худрука

МХАТ ответил на обвинение нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. В открытом письме также было требование с просьбой вернуть к руководству Татьяну Доронину.
МХАТ ответил на открытое письмо с обвинением в адрес нового худрука

В театре поясняют, что Татьяна Васильевна никогда не давала повода сомневаться в ее руководящем опыте. По состоянию здоровья она не может приступить к выполнению своих обязанностей президента МХАТа. «Коллектив очень надеется, что в ближайшее время она поправится и с присущей ей энергией включится в работу», - отмечают работники театра.

Несмотря на отсутствие руководителя, работа в театре идет полным ходом. В текущем сезоне предстоит проведение множества премьер, а также создание новых, совершенно уникальных проектов. На собрании профсоюза Эдуард Бояков получил 130 из 135 голосов актеров в свою поддержку. По словам руководства МХАТа, он безусловный творческий руководитель и создатель множества процветающих фестивалей, таких как «Золотая маска» или «Новая драма».

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Культура
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 17:42

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