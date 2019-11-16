МХАТ ответил на открытое письмо с обвинением в адрес нового худрука





В театре поясняют, что Татьяна Васильевна никогда не давала повода сомневаться в ее руководящем опыте. По состоянию здоровья она не может приступить к выполнению своих обязанностей президента МХАТа., - отмечают работники театра.Несмотря на отсутствие руководителя, работа в театре идет полным ходом. В текущем сезоне предстоит проведение множества премьер, а также создание новых, совершенно уникальных проектов. На собрании профсоюза Эдуард Бояков получил 130 из 135 голосов актеров в свою поддержку. По словам руководства МХАТа, он безусловный творческий руководитель и создатель множества процветающих фестивалей, таких как «Золотая маска» или «Новая драма».