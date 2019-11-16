Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова переживает из-за отсутствия лайков в Instagram

Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова в соцсети Instagram обратилась к своим поклонникам на новом видео. Звезда рассказала, что сильно переживает из-за отсутствия лайков под ее снимками. До последнего звезда, по ее словам, надеялась, что перемены - это всего лишь слух, но оказалось, разработчики действительно изменили алгоритмы работы сервиса.Поклонники оценили видеозапись Марины Африкантовой лайками и комментариями, но многие посоветовали участнице проекта "Дом-2" родить ребенка и перестать благодаря этому переживать по пустякам.