Журнал Time опубликовал список главных фильмов десятилетия





Лауреата Пулитцеровской премии Стефани Захарек определенно можно считать человеком, который способен дать наиболее реалистичную оценку современным фильмам. Кинокритик имеет 20-летний стаж в профессии, и уже успела поработать в таких известных изданиях, как Salon.com и The Village Voice. Кроме того, год назад Захарек вошла в состав жюри главной конкурсной секции 68-го Берлинского международного фестиваля. Сейчас же критик работает в журнале Time, для которого недавно написала статью, в которой привела список главных фильмов прошедшего десятилетия.В рейтинг, который эксперт составила, основываясь на «условно объективном» методе оценки картин, вошли те фильмы, которые «глубоко тронули и заставили задуматься на длительное время». При этом в списке присутствуют не только проекты, ставшие финансово успешными в прокате, но и не самые «распиаренные» картины. Так, в первую пятерку главных кинолент десятилетия, по мнению критика, вошли: «Где-то» Копполы, «Пещера забытых снов» Херцога, «Меланхолия» фон Триера, «Перед полуночью» Линклейтера и «Феникс» Петцольда.Кроме этих фильмов, среди которых действительно мало известных рядовому зрителю, Стефани Захарек также высоко оценила киноленту «Джон Уик», снятую Чадом Стахелски и Дэвидом Литчем, в котором главную роль исполнил Киану Ривз, историческую картину «Сельма» Авы ДюВерней, а также экранизацию пьесы Тарелла Элвина Маккрейни, получившую название «Лунный свет». Замыкают же десятку лучших приключенческая историческая драма «Затерянный город Z» режиссера Джеймса Грэя и черно-белый мексиканский фильм «Рома» Альфонсо Куарона.