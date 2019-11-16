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Журнал Time опубликовал список главных фильмов десятилетия

Журнал Time опубликовал список главных фильмов прошедшего десятилетия. Составила рейтинг сотрудник издания, кинокритик Стефани Захарек, основываясь на «условно объективном» методе оценки картин.
Журнал Time опубликовал список главных фильмов десятилетия

Лауреата Пулитцеровской премии Стефани Захарек определенно можно считать человеком, который способен дать наиболее реалистичную оценку современным фильмам. Кинокритик имеет 20-летний стаж в профессии, и уже успела поработать в таких известных изданиях, как Salon.com и The Village Voice. Кроме того, год назад Захарек вошла в состав жюри главной конкурсной секции 68-го Берлинского международного фестиваля. Сейчас же критик работает в журнале Time, для которого недавно написала статью, в которой привела список главных фильмов прошедшего десятилетия.

В рейтинг, который эксперт составила, основываясь на «условно объективном» методе оценки картин, вошли те фильмы, которые «глубоко тронули и заставили задуматься на длительное время». При этом в списке присутствуют не только проекты, ставшие финансово успешными в прокате, но и не самые «распиаренные» картины. Так, в первую пятерку главных кинолент десятилетия, по мнению критика, вошли: «Где-то» Копполы, «Пещера забытых снов» Херцога, «Меланхолия» фон Триера, «Перед полуночью» Линклейтера и «Феникс» Петцольда.

Кроме этих фильмов, среди которых действительно мало известных рядовому зрителю, Стефани Захарек также высоко оценила киноленту «Джон Уик», снятую Чадом Стахелски и Дэвидом Литчем, в котором главную роль исполнил Киану Ривз, историческую картину «Сельма» Авы ДюВерней, а также экранизацию пьесы Тарелла Элвина Маккрейни, получившую название «Лунный свет». Замыкают же десятку лучших приключенческая историческая драма «Затерянный город Z» режиссера Джеймса Грэя и черно-белый мексиканский фильм «Рома» Альфонсо Куарона.

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Культура / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:24

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