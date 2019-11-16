Меган Маркл подала иск против британского таблоида Mail on Sunday





Очередной скандал с Меган Маркл рискует стать самым громким после ее появление в королевской семье. В этот раз причиной всей ситуации стала недавняя публикация таблоида Mail on Sunday, посвященная отцу супруги принца Гарри Томасу Маркл. Отношение герцогини Сассекской и ее родителя уже долгие годы являются натянутыми, поэтому журналисты с радостью опубликовали выдержки из письма, написанного членом королевской семьи своему родственнику.По словам Меган Маркл, опубликованные цитаты без контекста выставляют ее в невыгодном свете, а также показывают плохой дочерью. Именно поэтому супруга принца Гарри хочет восстановить свою честь и достоинства. Также она отметила, что такая публикация противоречит закону о защите персональных данных.Кроме того, таблоид Mail on Sunday публиковал недостоверные сведения, касающиеся расходов Меган Маркл, которые якобы легли на плечи британских налогоплательщиков. Издание сообщало, что супруга принца Гарри приобрела себе медную ванну за 5 тысяч фунтов (около 400 тысяч рублей), а также заказала звукоизоляцию своего дома за 500 тысяч фунтов (около 41 млн рублей).