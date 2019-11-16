В России вырос средний размер потребкредита в 2019 году





Средний размер потребительского кредита за январь-сентябрь 2019 года увеличился со 167 тысяч рублей до 183 тысяч. Эксперты связывают это с новым подходом банков к данной услуге. Финансовые учреждения стали предлагать клиентам более низкие проценты в том случае, если они займут большую сумму. Этот подход сработал, и россияне тем самым увеличили средний размер одного заимствования.Все это привело к тому, что за первые 3 квартала 2019 года жители РФ взяли потребительских кредитов на 6% или на 12,2 млн рублей больше показателей предыдущего периода. При этом эксперты считают, что до конца 2019-го средняя сумма подобных заимствований останется на текущем уровне.В первую очередь это связано с новой политикой ЦБ РФ, обеспокоившегося существенным ростом среднего размера потребительского кредита. Именно поэтому с 1 октября банки обязали проверять потенциальных клиентов на их платежеспособность новым способам. Теперь им необходимо узнавать, какую долю в ежемесячных доходах россиянина будет занимать выплата кредита. Если показатель окажется достаточно высоким, банки обязали увеличивать долю резервирования средств, что им крайне невыгодно.