АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые с помощью ИИ научились предсказывать эпилептические…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

В России вырос средний размер потребкредита в 2019 году

В России в 2019 году на 10% вырос средний размер потребительского кредита. Эксперты связывают это с снижением процентных ставок отдельными банками, предлагающими выгодные условия клиентам, занимающим более крупную сумму денег.
В России вырос средний размер потребкредита в 2019 году

Средний размер потребительского кредита за январь-сентябрь 2019 года увеличился со 167 тысяч рублей до 183 тысяч. Эксперты связывают это с новым подходом банков к данной услуге. Финансовые учреждения стали предлагать клиентам более низкие проценты в том случае, если они займут большую сумму. Этот подход сработал, и россияне тем самым увеличили средний размер одного заимствования.

Все это привело к тому, что за первые 3 квартала 2019 года жители РФ взяли потребительских кредитов на 6% или на 12,2 млн рублей больше показателей предыдущего периода. При этом эксперты считают, что до конца 2019-го средняя сумма подобных заимствований останется на текущем уровне.

В первую очередь это связано с новой политикой ЦБ РФ, обеспокоившегося существенным ростом среднего размера потребительского кредита. Именно поэтому с 1 октября банки обязали проверять потенциальных клиентов на их платежеспособность новым способам. Теперь им необходимо узнавать, какую долю в ежемесячных доходах россиянина будет занимать выплата кредита. Если показатель окажется достаточно высоким, банки обязали увеличивать долю резервирования средств, что им крайне невыгодно.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Легковой автомобиль испытали ударной волной, эквивалентной взрыву ядерного…
Владимир Мединский признал некомпетентность Фонда кино и…
Ученые назвали вещества, убивающие раковые…
МХАТ ответил на открытое письмо с обвинением в адрес нового…
Герцогиня Кейт Миддлтон посетила детский хоспис в…
Звезда проекта "Дом-2" Юлия Салибекова призналась, что больше не хочет…
Журнал Time опубликовал список главных фильмов…
Ученые из Великобритании изобрели помогающее бороться с депрессией…
Виктория Боня начала относиться к смерти как к "началу чего-то…
МВД рассказал о портрете типичного российского…
Влад Кадони осудил Ольгу и Алену Рапунцелей за манипуляции и…
Меган Маркл подала иск против британского таблоида Mail on…
Двойник Аллы Пугачевой Мирабелла Стрельцова ежедневно плачет на съемках фильма о Юлии…
В России вырос средний размер потребкредита в 2019…
Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом готова к новым…
Замглавы Минкомсвязи РФ считает, что робот не сможет заменить хорошего…
Звезда “Битвы экстрасенсов” Николь Кузнецова перенесла в Германии 298-ю…
Экономисты назвали покупки, делающие россиян…
Яна Рудковская и Евгений Плющенко решили прибегнуть к услугам суррогатной…
Названа пятерка самых мощных и дешевых авто гольф-класса в…
Владимир Машков вспомнил, как попал на курс Олега…
Nokia готовится выпустить конкурента для Apple AirPods…
Экс-резидент Comedy Club Гавриил Гордеев стал многодетным…
В Сети появились первые изображения новой российской огнеметной…
Звезда "Дома-2" Мария Кохно оголила ягодицы на сексуальном…
Обновление для смартфона Samsung Galaxy A50 вывело из строя дактилоскопический…
Экс-избранник Ксении Бородиной политолог Никита Исаев скончался в поезде в компании своей…
В одной из пещер Индонезии обнаружены самые древние наскальные…
Ксения Собчак полностью контролирует Константина Богомолова в…
В Австралии на пляже найдены зубы гигантской древней…
Эксперты оценили ремонтопригодность клавиатуры в новом 16-дюймовом MacBook…
Переохлаждение ног может вызывать развитие…
Жена Михаэля Шумахера прокомментировала обвинения в сокрытии состояния…
В Австрии служебные овчарки загрызли военного…
Муж Айзы Анохиной забрал 15 млн рублей, инвестированные в ее салон…
Анастасия Волочкова поделилась методикой «очищения души и тела от любого…
Xiaomi выпустила подогревающуюся чашку для кофе с функцией беспроводной…
Стас Намин выступил с критикой в адрес современной молодежи, не читающей…
Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание в Instagram, похваставшись…
Нарколог рассказал о серьезном вреде курения кальяна для…
Просмотреть все новости