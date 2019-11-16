Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом готова к новым отношениям





По словам анонимного источника, Анджелина Джоли готова к серьезным отношениям, но на данный момент это не главный ее приоритет. Звезда уделяет много времени семье, общественной деятельности, а также продолжает сниматься в фильмах. До сих пор актриса не может пережить развод с Брэдом Питтом, который называет “грязным”.В интервью Harper’s Bazaar Джоли призналась, что Питт до сих пор управляет ее жизнью, поскольку актриса должна проживать там, где хочет отец ее детей. Звезда намерена сменить место жительства, когда ее наследники достигнут совершеннолетия.