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Биологи перечислили пять уникальных черт внешности

Ученые перечислили пять уникальных черт внешности, присущих современным людям. В этом списке биологи отметили необычный цвет волос и глаз, а также другие физиологические особенности человека.

«Огненный» цвет волос наблюдается только у 1-2% человеческой популяции. Самой «рыжей» нацией считаются удмурты, но наибольшее число людей с подобной особенностью проживает на севере и западе Европы. Ученые предполагают, что рыжий цвет волос появился еще в эпоху палеолита, а провоцирует подобный окрас ген MC1R, отвечающий за продуцирование гормона феомеланина.

Голубой цвет глаз обусловлен результатом мутации в гене HERC2, из-за которой у его носителей снижена выработка меланина в радужной оболочке глаза. Подобная особенность является довольно молодой и присуща только «современным людям», так как возникла всего 6-10 тысяч лет назад. Наиболее распространен такой цвет глаз в Прибалтике и странах Северной Европы. Так, например, 99% населения Эстонии является голубоглазым.

Кроме того, среди уникальных черт внешности ученые отмечают и наличие кудрявых волос: такую врожденную особенность имеет 11% населения земного шара. Подобная мутация возникает в результате неравномерного деления капилляров, которые находятся в волосяном сосочке. Ямочка на подбородке, которая присутствует у 9% жителей планеты, является наследственным явлением. При этом она может присутствовать на лице как в течение всей жизни, так и исчезать со временем. Еще более уникальным явлением можно назвать гетерохромию – приобретение глазами разного цвета. Такая особенность присутствует лишь у 0,6% людей.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 00:01

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