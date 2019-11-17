Биологи перечислили пять уникальных черт внешности





«Огненный» цвет волос наблюдается только у 1-2% человеческой популяции. Самой «рыжей» нацией считаются удмурты, но наибольшее число людей с подобной особенностью проживает на севере и западе Европы. Ученые предполагают, что рыжий цвет волос появился еще в эпоху палеолита, а провоцирует подобный окрас ген MC1R, отвечающий за продуцирование гормона феомеланина.Голубой цвет глаз обусловлен результатом мутации в гене HERC2, из-за которой у его носителей снижена выработка меланина в радужной оболочке глаза. Подобная особенность является довольно молодой и присуща только «современным людям», так как возникла всего 6-10 тысяч лет назад. Наиболее распространен такой цвет глаз в Прибалтике и странах Северной Европы. Так, например, 99% населения Эстонии является голубоглазым.Кроме того, среди уникальных черт внешности ученые отмечают и наличие кудрявых волос: такую врожденную особенность имеет 11% населения земного шара. Подобная мутация возникает в результате неравномерного деления капилляров, которые находятся в волосяном сосочке. Ямочка на подбородке, которая присутствует у 9% жителей планеты, является наследственным явлением. При этом она может присутствовать на лице как в течение всей жизни, так и исчезать со временем. Еще более уникальным явлением можно назвать гетерохромию – приобретение глазами разного цвета. Такая особенность присутствует лишь у 0,6% людей.