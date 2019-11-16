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Звезда “Битвы экстрасенсов” Николь Кузнецова перенесла в Германии 298-ю операцию

Участница “Битвы экстрасенсов” Николь Кузнецова перенесла в Германии 298-ю операцию. В своем Instagram-аккаунте ясновидящая заявила, что ее никто не может вылечить.

Недавно Николь Кузнецова опубликовала в своем микроблоге новые фотографии с больницы в Германии, где ей сделали 298-ю операцию. Ясновидящая заявила, что лечится всю жизнь, но болезнь никогда не сможет отступить. Без операций ей трудно дышать, поэтому ей нужно регулярно до конца жизни делать подобные вмешательства. При этом у нее нет голоса, а говорит она крайне тихо, и это тоже невозможно исправить. Теледива призналась, что всегда путешествует вместе с мужем, который поддерживает ее во время операций. Она поблагодарила своих подписчиков за добрые слова, отметив, что ей приятно ощущать внимание публики. Кузнецова уже собралась возвращаться к детям и обычной жизни дома.

Николь Кузнецова объяснила, что у нее остался шрам от трубки, которую установили на 6 месяце беременности. Лишь 1,5 года назад ее удалось убрать.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:04

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