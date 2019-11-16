Замглавы Минкомсвязи РФ считает, что робот не сможет заменить хорошего журналиста





Такое заявление Алексей Волин сделал на российско-китайском форуме, посвященным новым медиа, мероприятие проходит в Уси, Китай. Замглавы Минкомсвязи обратил внимание на то, что в последние годы работники разных профессий начинают волноваться из-за возможности своей замены роботами, однако он не разделяет таких пессимистических взглядов. По словам чиновника, технологии могут заменить человека лишь в технических работах, тогда как творческие останутся для них недосягаемыми.Именно поэтому замглавы Минкомсвязи считает, что хороший журналист всегда останется востребованным, ведь его умение, подход и фирменный стиль нельзя имитировать роботом или ИИ. При этом он понимает, что некоторые аспекты этой работы будут переданы машинам, например, публикации котировок акций или другой статистической информации.Китайские представители согласились со своим российским коллегой. Они рассказали, что в этом году в Китае запустили первого робота-телеведущего, вызвавшего большой ажиотаж. При этом, считают представители КНР, популярность в первую очередь связана с интересом людей к такой новинке, а не к тому материалу, который он им предлагает.