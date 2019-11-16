Яна Рудковская и Евгений Плющенко решили прибегнуть к услугам суррогатной матери

Ранее Яна Рудковская жаловалась на нереализованное желание родить второго ребенка от своего мужа-фигуриста. Продюсер отмечала, что не в состоянии зачать и выносить плод, а также критиковала систему суррогатного материнства в России. Попытки провести процедуру ЭКО не привели к желаемому результату, а забеременеть ранее ей не позволила карьера. Однако она приняла решение прибегнуть к помощи суррогатной матери, о чем подробно расскажет в собственном реалити-шоу “ЯнаСупер”.Также Яна Рудковская пообещала снять все подозрения по поводу накладных животов в связи с подозрениями публики в том, что многие знаменитости скрывают свое обращение к суррогатным матерям.