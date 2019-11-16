Nokia готовится выпустить конкурента для Apple AirPods Pro
Компания Nokia готовится к выпуску собственных беспроводных наушников. Бренд разрабатывает прямого конкурента для недавно вышедших Apple AirPods Pro, однако пока нет точных характеристик будущей новинки.
В Сети появились предварительные эскизы и схематические изображения беспроводных наушников компании Nokia. Они получат зарядный футляр, чей внешний вид сильно напоминает представленные недавно новые Apple AirPods Pro. Именно поэтому новинку уже успели назвать прямым конкурентом для «яблочной» гарнитуры.
Информации относительно беспроводных наушников Nokia пока никакой нет. Опубликованные изображения позволяют узнать форму новинки, она будет достаточно компактной. Наушники должны полностью помещаться в ушной раковине человека, поэтому со стороны их будет достаточно сложно заметить. Также известно, что модель будет иметь только два цветовых оформления: белое и серое. Кроме того, можно заметить отверстие для микрофона.
Когда ждать беспроводные наушники от Nokia – неизвестно. Эксперты считают, что вероятность их появления в текущем году несущественная, поэтому они ожидают увидеть эту новинку в первой половине 2020-го. Также неизвестна цена гарнитуры, однако считается, что она будет ниже, чем у новых Apple AirPods Pro, которые можно приобрести за 250 долларов.
В Сети появились предварительные эскизы и схематические изображения беспроводных наушников компании Nokia. Они получат зарядный футляр, чей внешний вид сильно напоминает представленные недавно новые Apple AirPods Pro. Именно поэтому новинку уже успели назвать прямым конкурентом для «яблочной» гарнитуры.
Информации относительно беспроводных наушников Nokia пока никакой нет. Опубликованные изображения позволяют узнать форму новинки, она будет достаточно компактной. Наушники должны полностью помещаться в ушной раковине человека, поэтому со стороны их будет достаточно сложно заметить. Также известно, что модель будет иметь только два цветовых оформления: белое и серое. Кроме того, можно заметить отверстие для микрофона.
Когда ждать беспроводные наушники от Nokia – неизвестно. Эксперты считают, что вероятность их появления в текущем году несущественная, поэтому они ожидают увидеть эту новинку в первой половине 2020-го. Также неизвестна цена гарнитуры, однако считается, что она будет ниже, чем у новых Apple AirPods Pro, которые можно приобрести за 250 долларов.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:20