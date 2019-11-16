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Владимир Машков вспомнил, как попал на курс Олега Табакова

Российский актер Владимир Машков рассказал, как попал на курс Олега Табакова. Артист стал гостем студии шоу “Вечерний Ургант”.

После смерти Олега Табакова актер Владимир Машков занял пост худрука театра, в связи с чем он оставит съемки в кино. На данный момент у него нет времени на работу с фильмами, но в будущем он планирует возобновить актерскую деятельность. Недавно он вспомнил забавный случай времен начала карьеры, когда его выгнали из студии МХАТ за драку, но он подрабатывал в мастерских. Однажды ему посчастливилось столкнуться с Табаковым в театре, и он попросил взять его на учебу. В тот момент он, по стечению обстоятельств, держал в руках банку с серной кислотой, которую его попросили доставить для полировки металлической декорации. На просьбу начинающего актера Табаков ответил советом хорошо показать себя на приемных экзаменах.

Лишь после этого разговора Машков понял, что именно держал в руках, но в итоге все обошлось, и актер смог поступить.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:29

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